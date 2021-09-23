Толстый кот из Австралии стал героем мемов в нашем TikTok. Его хозяйка даже выучила слово по-русски

Толстый кот Бендер из Австралии, который уже стал героем сети TikTok, неожиданно прославился среди русскоязычной аудитории. На одном из видео он потребовал у хозяев завтрак — и моментально оказался героем популярных русских мемов.

Кот стал завоевывать популярность в соцсети TikTok в сентябре. Пользователям сразу же приглянулось, насколько толстый черно-белый питомец требовательно мяукает, как будто испепеляя взглядом своего хозяина. На животное обратил внимание кто-то из русскоязычных тиктокеров, и очень скоро началась слава кота в Рунете.

Мемы, на которых кот выглядит крайне требовательно, посвящены тем родителям, которые часто критикуют своих детей, агрессорам, которые выражают свою злость скрытым образом, и тем, кто страдает от навязчивых вопросов. Каждое новое «мяу» от толстого кота — это новая реплика.

Русские тиктокеры буквально исписали профиль кота комментариями на родном языке. Более того, они подружились с его хозяйкой, пожилой женщиной из Австралии. Она даже научилась говорить по-русски «спасибо».

В России тем временем планируют запустить собственную платформу с вертикальным форматом видео, которая будет чем-то напоминать TikTok.