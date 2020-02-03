Толстой заявил, что Европа еще вспомнит, кто освободил ее от фашистов

Политик рассказал, что если бы не его инициатива, про Красную армию никто бы и не сказал. Хотя именно она освободила концлагерь в 1945 году.

«Если бы не моя личная просьба председателю ПАСЕ, кроме него, ни один выступавший на этой церемонии не сказал, что Освенцим был освобождён Красной Армией», — заявил Толстой журналистам.

Толстой заявил, что на данный момент Европа отказывается понимать и принимать, кто действительно ее спас от фашизма. Он полагает, что спустя какое-то время осознание к европейцам все же вернется.