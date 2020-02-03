Толстой прокомментировал интерес ПАСЕ к поправкам в российскую Конституцию
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила поправки в Конституцию РФ на рассмотрение Венецианской комиссии. Глава российской делегации Петр Толстой назвал это попыткой навязать свое видение основных законов. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заверил, что навязать свое мнение ПАСЕ не позволят.
Он назвал преждевременным интерес ассамблеи к поправкам в закон, которые утвердила Госдума лишь в первом чтении. Окончательную судьбу основного закона определят граждане России. Необходимость всенародного голосования за поправки отметил президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию.
«Обсуждать надо закон, а законопроект обсуждать в международных инстанциях, я не вижу никакого в этом смысла», — заявил Толстой.
Напомним, Венецианская комиссия выполняет роль консультативного органа по конституционному праву под эгидой ЕС.