Толстой прокомментировал интерес ПАСЕ к поправкам в российскую Конституцию

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заверил, что навязать свое мнение ПАСЕ не позволят.

Он назвал преждевременным интерес ассамблеи к поправкам в закон, которые утвердила Госдума лишь в первом чтении. Окончательную судьбу основного закона определят граждане России. Необходимость всенародного голосования за поправки отметил президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию.

«Обсуждать надо закон, а законопроект обсуждать в международных инстанциях, я не вижу никакого в этом смысла», — заявил Толстой.

Напомним, Венецианская комиссия выполняет роль консультативного органа по конституционному праву под эгидой ЕС.