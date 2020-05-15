    15 мая 2020, 21:48

    Толстой поставил условие для модернизации Венского документа с НАТО

    Алена Макаренко

    НАТО предложил России поучаствовать в модернизации Венского документа. РФ может согласиться, но готова обсуждать этот вопрос только на равных. Об этом заявил зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой, сообщил «ПолитЭксперт».
    Толстой поставил условие для модернизации Венского документа с НАТО

    С момента заключения Венского документа прошло около 30 лет. А это немалый срок, отметил Толстой. Поэтому модернизировать документ необходимо. Однако за это время Россия «изменилась до неузнаваемости». По этой причине диалог пойдет только на равных.

    «Уверены ли мы, что интонации в этом диалоге теперь станут иными? Или мы опять получим риторику начала 1990-х, когда с нами разговаривали, как с сателлитами?» — задался вопросом Толстой.

    Модернизировать документ предложил России председатель военного комитета НАТО Стюарт Питч после заседания начальников генеральных штабов стран Северного альянса, отметило РИА ФАН.

    Венский документ заключен в 1991 году под эгидой ОБСЕ. В нем определяется взаимодействие России и стран Североатлантического альянса в сфере безопасности. Он включает основные механизмы предотвращения военных столкновений и правила информирования о военных учениях.