Толстой поставил условие для модернизации Венского документа с НАТО

С момента заключения Венского документа прошло около 30 лет. А это немалый срок, отметил Толстой. Поэтому модернизировать документ необходимо. Однако за это время Россия «изменилась до неузнаваемости». По этой причине диалог пойдет только на равных.

«Уверены ли мы, что интонации в этом диалоге теперь станут иными? Или мы опять получим риторику начала 1990-х, когда с нами разговаривали, как с сателлитами?» — задался вопросом Толстой.

Модернизировать документ предложил России председатель военного комитета НАТО Стюарт Питч после заседания начальников генеральных штабов стран Северного альянса, отметило РИА ФАН.

Венский документ заключен в 1991 году под эгидой ОБСЕ. В нем определяется взаимодействие России и стран Североатлантического альянса в сфере безопасности. Он включает основные механизмы предотвращения военных столкновений и правила информирования о военных учениях.