Толпа сбежавших с фермы страусов пронеслась по улицам китайского города. Видео

С фермы на юге Китая сбежали более 80 страусов. Длинноногих птиц заметили на улицах города Чунцзо — они пронеслись по дорогам и тротуарам.

Выбравшиеся из вольера страусы удивили местных жителей 9 января, сообщил телеканал CGTN. Сбежать им удалось, поскольку кто-то забыл запереть ворота птичьего загона.

Большую часть беглецов удалось вернуть на ферму благодаря полиции. Пострадавших среди страусов и людей нет.

Вес среднестатистической птицы из этого семейства колеблется в пределах 100 килограммов. Питаются они в основном овощами. На местной ферме выращивают более 300 страусов.