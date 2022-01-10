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    10 января 2022, 22:22

    Толпа сбежавших с фермы страусов пронеслась по улицам китайского города. Видео

    В Китае с фермы сбежали более 80 страусов

    Александра Ломейко

    С фермы на юге Китая сбежали более 80 страусов. Длинноногих птиц заметили на улицах города Чунцзо — они пронеслись по дорогам и тротуарам.

    Выбравшиеся из вольера страусы удивили местных жителей 9 января, сообщил телеканал CGTN. Сбежать им удалось, поскольку кто-то забыл запереть ворота птичьего загона.

    Большую часть беглецов удалось вернуть на ферму благодаря полиции. Пострадавших среди страусов и людей нет.

    Вес среднестатистической птицы из этого семейства колеблется в пределах 100 килограммов. Питаются они в основном овощами. На местной ферме выращивают более 300 страусов.