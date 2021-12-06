Толпа Санта-Клаусов прокатилась по склонам в США

На горнолыжном курорте Санди-Ривер в американском штате Мэн толпа Санта-Клаусов прокатилась по заснеженным склонам. Всего поучаствовать в мероприятии решились более 200 человек. Об этом сообщил ОТР.

Все Санта-Клаусы перед спуском приготовили костюмы самостоятельно. Кто-то из участников даже решил повесить на себя колокольчики, чтобы сложилось впечатление, будто едет оленья упряжка. Каждый лыжник и сноубордист прилепил себе белую бороду и усы, чтобы полностью соответствовать образу.

Чтобы поучаствовать в заезде, Санта-Клаусам предстояло заплатить по 20 долларов. По данным благотворительной организации River Fund Main, на мероприятии удалось собрать более пяти тысяч долларов. Все деньги будут направлены на помощь учащимся.