Мир 22 августа 2023, 02:25 Толпа поляков жестоко избила украинцев из-за их национальности Двух украинцев избили и ограбили футбольные фанаты в Польше Freepik

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Группа футбольных фанатов напала на двух украинцев в польском городе Каменец-Зомбковицки. Об этом сообщил портал Wiadomości Wrocław.

В материале сказано, что конфликт произошел в начале августа, фанаты напали на иностранцев из-за их национальности. По информации правоохранительных органов, группа состояла из 17 человек. Хулиганы были вооружены палками, дубинками, мачете и «даже хоккейной клюшкой».

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«Они стали угрожать и избивать 44-летнего и 18-летнего только из-за их национальности», — сообщила сотрудница местной полиции.

Она отметила, что после драки фанаты решили украсть деньги у беззащитных жертв. Хулиганы забрали четыре тысячи золотых (примерно 90 тысяч рублей — прим. ред.). Позже группу задержали и привлекли к ответственности.

Ранее трое поляков жестоко избили 20-летнего уроженца Украины и его мать. Как сообщили в полиции, стычка произошла после «обмена мнениями».