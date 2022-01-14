Толпа переодетых в Джонсона британцев устроила вечеринку около его резиденции. Видео

В Лондоне толпа активистов пришла к резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и принялась там танцевать. Все присутствующие переоделись в костюмы как у политика и надели маски с его лицом.

Реакция британцев последовала на видео с танцами самого Джонсона, опубликованного на днях в Сети и ставшего вирусным, сообщила газета Daily Mail.

Получивший большую популярность ролик, как оказалось, сняли еще в 2013 году. Массово просматривать его стали на фоне прошлогоднего скандала вокруг вечеринки с Борисом Джонсоном: ее организовали в самый разгар пандемии, в период жестких ограничений.

В кадре Джонсон танцует вместе с участницей Лондонской ассамблеи Жанетт Арнольд под музыку в стиле диско.

Предыдущую вечеринку в разгар локдауна пресс-служба премьера прокомментировала как некое «рабочее событие». Именно об этом вновь вспомнили собравшиеся перед резиденцией люди. Они, весело танцуя, объясняли, что у них тоже вполне рабочая встреча. Некоторые при этом размахивали бутылками с алкоголем и уверяли, что все они и есть Борис Джонсон.

Ранее Джонсон извинился за проведенную в пандемию вечеринку. Он сказал, что понял, насколько неправильными были некоторые вещи, сделанные правительством. Премьер-министр подчеркнул, что ответственность за прошедший праздник в локдаун лежит на его плечах.