Толпа мужчин сорвала одежду и обокрала девушку за съемки ролика для Tiktok

Толпа мужчин сорвала одежду с молодой тиктокерши в Пактистане. У девушки отобрали деньги, драгоценности, мобильный телефон и унизили ее.

Блогер снимала видео для TikTok в парке Лахора вместе с шестью приятелями, когда ее начали толкать и оттеснили от знакомых. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Люди толкали и тянули меня так сильно, что порвали мою одежду», — рассказала полицейским потерпевшая.

Она лишилась денег, драгоценностей и мобильного телефона. А толпа неизвестных трогала тиктокершу за разные части тела.

В полицию после случившегося доставили для допроса 66 подозреваемых. Еще 40 человек задержали, чтобы установить их причастность к случившемуся. Правоохранители допустили, что фигурантов дела станет больше. Двух полицейских отстранили от службы из-за предполагаемой халатности.

Снятое очевидцами видео с места происшествия завирусилось в соцсетях. Реакция на этот случай в Пакистане оказалась бурной. В стране подняли вопросы свободы и безопасности женщин. Некоторые пользователи призвали осудить причастных к случившемуся мужчин и даже подвергнуть их казни.