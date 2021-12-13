Толпа избила полицейских в Харькове

В Харькове произошла массовая драка, в ходе которой пострадали несколько сотрудников полиции. Об этом сообщила «Газета.ru». со ссылкой на официальную страницу полиции Харьковской области в Facebook.

По данным издания, драка произошла в минувшую субботу на улице Героев Труда. Стражи правопорядка выехали на место происшествия и попытались разнять дерущихся. Однако участники потасовки оказали правоохранителям сопротивление и травмировали их. Пострадавших полицейских доставили в больницу.