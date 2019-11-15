Толпа демонстрантов в Лондоне навредила министру юстиции Гонконга

Официальный визит в Лондон министра юстиции Гонконга Терезы Чэн не обошелся без происшествий. Чиновница упала, окруженная толпой демонстрантов, и повредила руку.

Министр направлялась на мероприятие, когда на одной из улиц британской столицы внезапно оказалась среди протестующих. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Гонконга.

Демонстранты выражали свое недовольство реакцией властей специального административного района на протесты и предпринимаемыми мерами. Чэн окружили около 30 людей, чьи лица были скрыты масками.

На опубликованных в Сети видео слышны голоса протестующих, которые кричали «Позор тебе!». Неизвестно, сама упала Чэн или же ее толкнули.

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«Министр юстиции осуждает поведение разъяренной толпы в Лондоне, из-за чего она получила серьезные телесные повреждения по пути к месту проведения мероприятия», — подчеркнули в правительстве.

В документе указано, что министр незамедлительно сообщила в лондонскую полицию и попросила отнестись к делу со всей серьезностью и привлечь виновных к ответственности.

Чэн обратила внимание на тот факт, что она с осуждением относится ко всем формам насилия и радикализма. Они лишают людей законных прав под предлогом реализации чьих-то политических идеалов. Подобное, заключила министр, «никогда не отвечало интересам Гонконга и любого цивилизованного общества».