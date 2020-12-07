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    07 декабря 2020, 00:48

    Толпа демонстрантов без масок устроила митинг в Праге

    Кирилл Фролов

    В Праге прошла акция против действующих в Чехии социальных ограничений из-за коронавируса. На митинг собрались более тысячи человек, почти все они были без масок, сообщил портал Novinky.cz.
    Толпа демонстрантов без масок устроила митинг в Праге

    Вначале на Вацлавской площади и на площади Палацкого прошли митинги, на которых выступающие критиковали запреты на массовые собрания и другие действия властей. Затем митингующие прошли по центральным улицам столицы.

    Выступающие обвиняли власти в возврате к тоталитаризму из-за ковидных ограничений.

    «Зачем нам правительство? Обойдемся без него», — заявил один из организаторов акции Давид Тесарж.

    Он призвал собравшихся «жить и дышать так же свободно, как это было перед прошлогодним Рождеством», сообщил ТАСС.

    Полицейские сопровождали митингующих. Одного агрессивно настроенного участника задержали. При себе у него нашли наркотики.

    В Чехии запрещено собираться под открытом небом группами более 100 человек, при этом между людьми должна соблюдаться дистанция в два метра.