Мир 30 декабря 2023, 14:26 «Только затравка». Удары по украинским объектам показали, что ждет страну в 2024 году Welt: удары ВС России по объектам на Украине показали, что ее ждет в 2024 году РИА «Новости»

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Удары российских вооруженных сил по объектам на Украине показали, что ее ждет в следующем году. Таким мнением поделился военный эксперт Карло Масала в эфире немецкого канала Welt.

«Это только начало, затравка перед тем, что мы можем ожидать в следующем году. <…> Год будет решающим для Украины, он покажет, сможет ли она удержать свои позиции», — отметил Масала.

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Он не согласился с заявлениями украинской стороны о том, что ВС России якобы растратили весь свой ракетный арсенал. Военный эксперт напомнил, что с начала спецоперации РФ нарастила производство ракет в несколько раз.

Карло Масала отметил также, что Украина может полностью лишиться западной поддержки в 2024 году.

Накануне Минобороны России сообщило, что за неделю войска нанесли по украинской инфраструктуре 50 групповых и один массированный удар. Последний стал одним из крупнейших с начала СВО. Украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов отметил, что Россия «выслеживает» украинские предприятия ВПК, где «много предателей», а затем бьет по этим целям.