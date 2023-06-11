Мир 11 июня 2023, 00:49 «Только в соцсетях». В Крыму высказались о государственности Украины Глава парламента Украины Константинов: государственность Украины утрачена по факту РИА «Новости»

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов высказался о государственности Украины. В эфире телеканала «Крым 24» он поделился мнением, что на сегодня она существует только в соцсетях.

«На сегодня государственность Украины утрачена по факту. Она есть в каких-то средствах массой информации, социальных сетях, но по факту государственность там убита», — сказал политик.

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Он добавил, что будущее Украины и ее границы на сегодня — важный вопрос для обсуждения.

В то же время газета The New York Times назвала ожидания европейских и американских чиновников от контрнаступления ВСУ. Они посчитают его успешным только в том случае, если Киев вытеснит российские войска с «ключевых территорий».

Ранее сообщалось, что Канада объявила о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Его объем составит 373 миллиона долларов.