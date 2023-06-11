11 июня 2023, 00:49
«Только в соцсетях». В Крыму высказались о государственности Украины
Глава парламента Украины Константинов: государственность Украины утрачена по факту
Глава парламента Крыма Владимир Константинов высказался о государственности Украины. В эфире телеканала «Крым 24» он поделился мнением, что на сегодня она существует только в соцсетях.
«На сегодня государственность Украины утрачена по факту. Она есть в каких-то средствах массой информации, социальных сетях, но по факту государственность там убита», — сказал политик.
Реклама
Он добавил, что будущее Украины и ее границы на сегодня — важный вопрос для обсуждения.
В то же время газета The New York Times назвала ожидания европейских и американских чиновников от контрнаступления ВСУ. Они посчитают его успешным только в том случае, если Киев вытеснит российские войска с «ключевых территорий».
Ранее сообщалось, что Канада объявила о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Его объем составит 373 миллиона долларов.
Крым
Украина
Реклама
Реклама