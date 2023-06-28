Мир 28 июня 2023, 22:18 «Только в сказках». Киев признал неприятную правду о контрнаступлении ВСУ Секретарь СНБО Украины Данилов: быстрое контрнаступление может быть только в сказках РИА «Новости»

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Украинскому руководству хотелось бы, чтобы контрнаступление ВСУ достигло более быстрых темпов, однако это невозможно в реальности. Об этом сообщил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передало РИА «Новости».

«Очень хотелось бы, чтобы все было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день», — заявил он.

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Данилов добавил, что речь идет о боевых действиях, а не прогулке. Он призвал набраться терпения.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные убегают с фронта, а армия киевского режима скоро развалится. По его словам, у лидера Украины Владимира Зеленского наступили «большие проблемы».

Полковник подчеркнул, что ситуация усугубилась после начала контрнаступления ВСУ. Операция с треском провалилась, на Украине ужесточили мобилизационные мероприятия и потенциальные военнослужащие боятся призыва. Многие украинцы, которые оказались в зоне спецоперации, предпочли сдаться в плен или дезертировать.