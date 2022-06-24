Редкое астрономическое явление — парад пяти планет — смогли наблюдать жители Земли минувшей ночью. Схему парада и первые снимки опубликовало NASA.

На небе можно было увидеть Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн, которые выстроились в одну линию. Наблюдать за ними можно было с 3:30 до 04:00 по московскому времени.

Венера, Марс, Юпитер и Сатурн были видны невооруженным глазом. Следующий такой парад планет ожидается только в 2040 году, он бывает раз в 18 лет. Тогда в один ряд встанут Марс, Юпитер, Меркурий, Венера и Сатурн, между последними образуется так называемый лунный серп.