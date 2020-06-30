«Только украинский и английский». Киевский театр отказался говорить на русском, но потом передумал

По данным издания, один из зрителей попросил руководство театра ответить на его вопрос на русском языке. Однако он получил отказ.

Работники учреждения пояснили, что общаются только на украинском и английском. Украинские националисты восприняли это с восторгом и пообещали чаще бывать в театре. В свою очередь русскоязычные горожане обозначили, что больше не будут туда ходить.

Позже официальный представитель «Театра на Подоле» пояснила, что произошла ошибка. Она заверила, что ответ о русском языке поступил с неофициального аккаунта.

Ранее на Украине был принят закон «О государственном языке», принуждающий все бюджетные и официальные организации страны говорить на родном языке. В школах детей также заставляют учиться только на украинском. При этом оппозиционные депутаты Верховной рады не раз повторяли, что они против реформы языка, так как многие граждане страны продолжают говорить на русском.