Мир 24 августа 2023, 07:45 Только один участник предвыборных дебатов в США выступил против расширения помощи Украине Кандидат в президенты США Рамасвами выступил против расширения поддержки Украины Министерство обороны Украины

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Лишь один из восьми участников предвыборных дебатов республиканцев в Соединенных Штатах — бизнесмен Вивек Рамасвами — оказался против расширения поддержки Украины. Трансляцию дискуссии вел канал Fox News.

Первые в рамках новой президентской гонки дебаты участников праймериз от Республиканской партии прошли в Милуоки, штат Висконсин, накануне. Рамасвами поднял руку, когда модераторы спросили, есть ли на сцене тот, кто выступает против выделения Украине дополнительных денег. Политик объяснил свою позицию тем, что, помогая Украине, Соединенные Штаты «толкают Россию в руки Китая».

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«Альянс России и Китая — это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся», — обосновал Рамасвами свою точку зрения.

По его мнению, «паломничества» некоторых республиканских кандидатов в Киев «к своему Папе» попросту «оскорбительны».

Недавно визит на Украину нанесли вице-президент Майк Пенс и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Оба встретились с президентом страны Владимиром Зеленским.

Ранее Вивек Рамасвами заявлял, что следующий президент Соединенных Штатов должен будет «открыть Россию» и урегулировать украинский конфликт.