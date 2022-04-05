Издевательства над пленными российскими военнослужащими на Украине совершают только нацбаты. Об этом РИА «Новости» сообщил служивший под Харьковом украинский солдат.

«К солдатам ВСУ это не относится, они так не поступают. Только национальные батальоны. Они, получается, совершают военные преступления», — заметил молодой человек.

Он же рассказал изданию, что украинским солдатам не давали инструкцию к западным гранатометам NLAW. Гранатометы раздавали, но не показывали, как ими пользоваться.

Ранее политолог и журналист Юрий Светов сообщил, что мирные жители в освобожденных от националистов районах Украины порой настороженно относятся к гуманитарной помощи от российских военнослужащих. Люди боятся, что, если примут помощь, нацбаты и ВСУ вернутся и накажут их за это.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские националистические формирования прикрываются мирным населением, в том числе женщинами и детьми.