Зеленский продолжает политику бывшего президента Украины Петра Порошенко, уверен политолог. Согласно ней, нельзя давать гражданам возможность узнавать альтернативную точку зрения, реальную ситуацию в мире, отношение россиян к украинцам.

«Мол, все надо закрывать, надо нагнетать через подконтрольные СМИ ненависть и неприязнь к России, изображать Россию как „агрессора“, „захватчика“ и так далее», — объяснил Жарихин.

По его словам, российские СМИ и соцсети разрушают картину, выгодную властям Украины. А значит, нужно перекрыть им кислород.

Тем не менее все эти меры распространяются не на всех украинцев, добавил политолог.

«Надо сказать, что на самом деле эти меры действуют только на самых ленивых граждан Украины», — объяснил политолог.

Те, кто заинтересован в ознакомлении с реальной картиной, обходят эти запреты. Статистика показывает, что украинцы активно читают российские сайты и сидят в соцсетях.

В мае 2017 года власти Украины на три года запретили доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru. Срок запрета истекает в 2020-м. Однако служба безопасности предложила Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) продлить санкции. В МИД России полагают, что таким образом Киев намерен блокировать альтернативные источники информации.