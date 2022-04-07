«Только когда вошли войска РФ, появилась надежда». Житель Мариуполя рассказал о бесчинствах ВСУ и нацбатов

Пациент больницы в Мариуполе рассказал, что ВСУ и нацбаты сами уничтожают украинские города и сваливают вину на Россию. По словам мужчины, у жителей Мариуполя появилась надежда на жизнь, только когда в город вошли российские военные. Видео опубликовало Минобороны.

«Украинская армия и „Азов“* сами рушат города, снимают на видео и показывают во всем мире, что делает Россия. Это не Россия! Это Украина делает со своим народом. Сама себя уничтожает. Надежда появилась, когда российские войска зашли сюда. Надежда, что будем жить», — сообщил житель Мариуполя.

Ранее новый мэр Мариуполя Константин Иващенко отметил, что в городе повреждено до 70% жилфонда. До 20% восстановить невозможно, на восстановление остального жилья придется потратить много усилий. Однако в первую очередь, по словам мэра, стоит позаботиться о том, чтобы «накормить, напоить и обеспечить медицинским обслуживанием» жителей Мариуполя. Пока в городе нет электричества, не работают насосные станции и канализация.

* «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.