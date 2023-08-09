Эксклюзив 09 августа 2023, 21:25 «Только для устрашения». Атаку США на Хиросиму и Нагасаки назвали бессмысленной Депутат Толмачев: японцы улыбаются американцам, забыв о бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Luke Jernejcic / Unsplash

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В августе 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города. Сначала поразили Хиросиму, где по разным оценкам погибли от 90 до 166 тысяч человек, затем Нагасаки — там скончались от 60 до 80 тысяч жителей. Эти атаки не имели военного смысла, рассказал «360» депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, союзникам США следует понимать, на что Штаты могут пойти ради демонстрации своих возможностей.

«Американцы — до сих пор единственная страна, которая применила атомное оружие против людей. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не имела решающего военного значения, а служила только для устрашения», — подчеркнул парламентарий.

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Он добавил, что союзники США не должны забывать, что американские власти могут пойти на подобный шаг, чтобы продемонстрировать свои возможности. Помнить об этом стоит сателлитам Штатов из Восточной Европы, отметил Толмачев.

По его словам, в отличие от Японии Россия сохраняет свою память.

«Японцы живут как ни в чем ни бывало, улыбаясь американцам, забыв про преступления против нации, а мы сохраняем историческую память и продолжаем бороться за справедливость там, где другие отступают», — резюмировал депутат.

Забывчивость японских властей можно объяснить лишь страхом перед США, заявила кандидат в американский сенат от Нью-Йорка Дайан Сэйр. По ее мнению, Штаты постепенно утрачивают рычаги воздействия на другие государства.