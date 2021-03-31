Власти Германии разрешили применять AstraZeneca только для пожилых

Начиная с 31 марта препарат от ковида компании AstraZeneca будут использовать в Германии только для вакцинации людей старше 60 лет. Такое решение принял на конференции глава Минздрава страны Йенс Шпан совместно с коллегами из федеральных земель.

«Согласно решению министров здравоохранения федерации и земель, вакцина от коронавируса AstraZeneca будет применяться со среды только для лиц старше 60 лет», — сообщило агентство DPA со ссылкой на документ.

Люди моложе 60 лет смогут привиться от коронавируса только после консультации врача. При этом должен быть проведен индивидуальный анализ риска и тщательное информирование. Ранее власти Германии заявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca для людей моложе 60 лет. Это связано с возможным появлением побочных эффектов у данной возрастной группы.

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) 30 марта сообщило о переименовании препарата AstraZeneca. Теперь вакцина называется Vaxzevriа. В Агентстве медицинских продуктов Швеции отметили, что изменение названия никак не повлияет на саму вакцину.