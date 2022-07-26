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    26 июля 2022, 14:17

    «Только что узнал». Грэм Филлипс — о введенных против него санкциях Великобритании

    Британия ввела санкции против глав российских регионов и журналиста Грэма Филлипса

    Анастасия Ектова, Антон Ишбульдин

    Власти Великобритании внесли в обновленный санкционный список британского журналиста Грэма Филлипса, сообщило РИА «Новости». Он рассказал «360», что будет делать после этого.

    «Только что узнал». Грэм Филлипс — о введенных против него санкциях Великобритании

    Кроме британского блогера, под санкции подпали пять граждан Сирии, а также ряд губернаторов российских регионов.

    «Только что узнал. Нужно теперь думать, что все это значит», — рассказал он.

    Всего в обновленном списке 42 фамилии. Великобритания ввела санкции против губернатора Тюменской области Александра Моора, главы Брянской области Александра Богомаза, курского губернатора Романа Старовойта, главы Подмосковья Андрея Воробьева, министра юстиции Константина Чуйченко и других.

    Санкции не нанесли вреда России, заявили на Западе. По мнению журналистов издания The National Interest, ограничения навредили в большей степени Европе и миру в целом.