Власти Великобритании внесли в обновленный санкционный список британского журналиста Грэма Филлипса, сообщило РИА «Новости». Он рассказал «360», что будет делать после этого.

Кроме британского блогера, под санкции подпали пять граждан Сирии, а также ряд губернаторов российских регионов.

«Только что узнал. Нужно теперь думать, что все это значит», — рассказал он.

Всего в обновленном списке 42 фамилии. Великобритания ввела санкции против губернатора Тюменской области Александра Моора, главы Брянской области Александра Богомаза, курского губернатора Романа Старовойта, главы Подмосковья Андрея Воробьева, министра юстиции Константина Чуйченко и других.

Санкции не нанесли вреда России, заявили на Западе. По мнению журналистов издания The National Interest, ограничения навредили в большей степени Европе и миру в целом.