Только 1% американцев увидели в действиях России и Китая проблему для своей страны. Большинство, по 17% опрошенных, больше обеспокоены высокой инфляцией и государственным управлением. Результаты исследования социологической службы Gallup опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

Вопросы государственного управления оказались самыми животрепещущими в США. О них заявили по 17% участников опроса. На втором месте оказалось состояние экономики в целом, на третьем — запрет абортов. Эти проблемы назвали 12% и 8% американцев соответственно.

Оборот оружия и мигранты волнуют 6% опрошенных. Только по 1% американцев увидели угрозу в действиях России и Китая.

Другое исследование службы Gallup показало, что рейтинг президента США Джо Байдена среди американцев показал новый антирекорд с момента его инаугурации. По информации RT, только 38% опрошенных одобрили его работу.