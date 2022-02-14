«Толчок дал Казахстан». Политолог объяснил решение сына главы Туркмении участвовать в выборах президента

Вице-премьера Туркмении Сердара Бердымухамедова выдвинули кандидатом в президенты страны. Политолог Алексей Малашенко назвал такой ход весьма ожидаемым.

«Это давно обсуждалось и прогнозировалось, а толчок дал Казахстан. Для Гурбангулы Бердымухамедова лучше уйти красиво, переадресовав власть своему сыну, чем вот так неожиданно оказаться в этой ситуации», — сказал востоковед и доктор исторических наук «360».

Он добавил, что Туркменистан обычно называют болотными Каракумами, но это не совсем так. В республике тоже есть политические силы и различные противоречия. Люди могут выйти на улицы, не так быстро, как в Казахстане, но могут. Если Сердар победит на выборах, то его отец будет за ним приглядывать.

«Он подстраховался, ведь у него еще две дочери. Одна живет в Париже, вторая — в Лондоне. Все деньги уже давно переведены за границу. Если что-то произойдет, то он туда уедет вместе со своим Сердаром и будет посматривать, как что будет происходить в Туркменистане», — пояснил политолог.

Кандидатуру сына действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова выдвинули во время IX внеочередного съезда Демократической партии Туркменистана. Заседание прошло 14 февраля в Центре общественных организаций республики.

«Согласно его повестке, на пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова», — сообщил местный новостной сайт Salam News.

Перед голосованием участники съезда выслушали выступление Бердымухамедова. Сейчас в Туркмении продолжается первый этап избирательной кампании по досрочным президентским выборам. Нового лидера страны выберут 12 марта.

Ранее действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отмечал, что необходимо уступить место молодым для управления республикой во время нового этапа ее развития. Он подчеркивал, что руководитель должен быть воспитан в «духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности».