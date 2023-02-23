Мир 23 февраля 2023, 08:29 Толчки от землетрясения в Таджикистане ощутили в Узбекистане Сейсмологи Узбекистана зафиксировали подземные толчки практически по всей республике

Читать 360tv в

Почти во всех регионах Узбекистана ощутили землетрясение магнитудой 3 и 4 утром 23 февраля, эпицентр которого был в Таджикистане. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Очаг землетрясения залегал на глубине 147 километров. Его расстояние от Ташкента составило 435 километров в юго-восточном направлении.

Реклама

В ночь на 23 февраля на границе Таджикистана и Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр находился на расстоянии 66 километров от населенного пункта Мургаб. Следом случились подземные толчки магнитудой 5,2 уже на расстоянии 46 километров от Мургабы. Очаг залегал на глубине 67 километров.

Реклама

Между тем в пострадавшей от стихийного бедствия Турции начались аресты. Среди задержанных не только мародеры, но и высокопоставленные лица, отвечавшие за строительство зданий.

В качестве мер предупреждения землетрясения в Стамбуле начали снос аварийных зданий. Мэр города Экрем Имамоглу сообщил, что сносу подлежат 318 домов, в которых проживают около 10 тысяч человек. Им будут выдавать 4500 лир (около 18 тысяч рублей) на аренду жилья.