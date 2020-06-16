Токио заявил о возможном переносе Олимпиады

Директор оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси не исключил, что спортивное событие опять могут отложить. Однако решение будет приниматься весной следующего года.

Такое заявление он сделал в интервью газете Nikkan Sports News.

«Прежде всего мы стремимся к тому, что провести Игры летом 2021 года. Отмены Игр абсолютно необходимо избежать. Так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира», — сказал Такахаси.

При этом директор оргкомитета уточнил, что если весной 2021 года станет ясно, что провести Игры в июле–августе будет проблематично, то «мы должны еще раз проработать продление с Международным олимпийским комитетом». Подобное высказывание из уст спортивного чиновника прозвучало впервые.

Разговоры вокруг будущей Олимпиады не утихают в Японии. Премьер-министр Синдзо Абэ и губернатор Токио Юрико Коикэ высказали мнение, что мероприятие нужно провести в упрощенном формате.

Издание написало, что если вновь нужно будет переносить Игры, то у организаторов возникнет множество проблем. Ведь уже зимой 2022 года должны будут пройти Олимпийские игры в Пекине, а летом ждут молодежную Олимпиаду в Сенегале.

Олимпиада в Токио должна была состояться этим летом — с 24 июля по 9 августа. Однако пандемия внесла коррективы, и событие перенесли на 2021 год.