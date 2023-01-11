Мир 11 января 2023, 07:55 Токио выступило против приостановки Китаем выдачи виз японцам МИД Японии ответил Китаю на отмену выдачи виз своим гражданам Unsplash

Читать 360tv в

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси выразил протест решению Китая приостановить выдачу виз японским путешественникам. Об этом сообщило агентство Kyodo.

«То, что Китай решил ограничить выдачу виз вызывает крайнее сожаление. Мы изучим условия с COVID-19 в Китае и то, как страна раскрывает информацию, и будем действовать соответствующим образом», — заявил глава МИД Японии.

Реклама

Власти КНР с 10 января не неопределенный срок приостановили выдачу виз гражданам Японии. Ранее Пекин отменил въезд в страну жителям Южной Кореи.

Реклама

Так Китай ответил Японии и Южной Корее, которые ввели ограничительные меры для прибывающих из Поднебесной из-за роста случаев заражения COVID-19.

Кроме Японии и Южной Кореи ранее Италия, Испания, США, Франция, а затем и Англия обязала путешественников из Китая предъявлять отрицательный тест на COVID-19 при въезде в страну. Причем Англия попросила последовать за ней Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию.