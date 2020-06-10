Токийские полицейские задержали китайца из-за дрона
Полиция Токио арестовала гражданина Китая, который в мае прошлого года запускал дрон, упавший на здание школы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
В Японии существует запрет на запуск дронов в густонаселенных районах, что по умолчанию относится к Токио. Инцидент произошел в Тосиме (район Токио).
В мае прошлого года китаец запустил 800-граммовый дрон, который позже рухнул на здание школы. Ученики не пострадали.
Полицейские нашли виновного не сразу. Вскоре они выяснили, что владелец квадрокоптера — гражданин Китая, место жительства которого находится недалеко от школы. Китаец не признает своей вины.