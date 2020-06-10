    10 июня 2020, 08:51

    Токийские полицейские задержали китайца из-за дрона

    Анастасия Кременчугская

    Полиция Токио арестовала гражданина Китая, который в мае прошлого года запускал дрон, упавший на здание школы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.

    В Японии существует запрет на запуск дронов в густонаселенных районах, что по умолчанию относится к Токио. Инцидент произошел в Тосиме (район Токио).

    В мае прошлого года китаец запустил 800-граммовый дрон, который позже рухнул на здание школы. Ученики не пострадали.

    Полицейские нашли виновного не сразу. Вскоре они выяснили, что владелец квадрокоптера — гражданин Китая, место жительства которого находится недалеко от школы. Китаец не признает своей вины.