Токийские полицейские задержали китайца из-за дрона

В Японии существует запрет на запуск дронов в густонаселенных районах, что по умолчанию относится к Токио. Инцидент произошел в Тосиме (район Токио).

В мае прошлого года китаец запустил 800-граммовый дрон, который позже рухнул на здание школы. Ученики не пострадали.

Полицейские нашли виновного не сразу. Вскоре они выяснили, что владелец квадрокоптера — гражданин Китая, место жительства которого находится недалеко от школы. Китаец не признает своей вины.