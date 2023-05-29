Мир 29 мая 2023, 11:48 Токаев заявил об отсутствии необходимости у Казахстана вступать в Союзное государство Президент Токаев: Казахстану не нужно вступать в Союзное государство Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко вступить в Союзное государство. По словам Токаева, у страны нет в этом необходимости, ведь существует Евразийский экономический союз. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

«Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз», — сказал он во время рабочего визита в Северо-Казахстанскую область.

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Токаев отметил, что Казахстану не нужно ядерное оружие. Ведь страна присоединились к Договору о запрещении испытаний ядерного оружия и Договору о нераспространении ядерного оружия. Он подчеркнул, что Казахстан будет верен своим обязательствам в рамках данных международных документов.

Ранее Лукашенко заявил, что те, кто «переживает», могут вступить в союз с Белоруссией и Россией. Он отметил, что таким образом «будет ядерное оружие на всех».