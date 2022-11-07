Токаев заявил о готовности Казахстана защищать свои интересы с жестких позиций | 360°

Мир 07 ноября 2022, 13:10 Токаев заявил о готовности Казахстана защищать свои интересы с жестких позиций Президент Казахстана Токаев: республика готова защищать свои интересы с жестких позиций РИА "Новости"

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Казахстан готов защищать свои интересы не только с помощью дипломатии, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Страна способна делать это и с более жестких позиций, сообщил RT.

«Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций», — сказал Токаев на встрече с общественностью в Мангистауской области страны.

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По его словам, власти республики готовы защищать «священную независимость Казахстана». В этом, как подчеркнул президент страны, заключается твердая позиция правительства, и она неизменна.

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Ранее лидер Казахстана утвердил обновленную Военную доктрину страны. Этот документ предполагает развитие сил специальных операций и расширение их взаимодействия с подразделениями других госорганов для повышения боевого потенциала вооруженных сил республики.

В середине октября Токаев высказался о причинах нестабильности на территории СНГ. По его мнению, она связана с неурегулированностью вопроса границ между отдельными странами региона.