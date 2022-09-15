Токаев заявил о готовности Казахстана стать хозяином чемпионата мира по хоккею в 2027 году | 360°

Мир 15 сентября 2022, 11:01 Поделиться Telegram

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Viber Токаев заявил о готовности Казахстана стать хозяином чемпионата мира по хоккею в 2027 году Президент Казахстана Токаев: страна готова принять у себя ЧМ по хоккею в 2027 году РИА «Новости»

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Казахстан готов принять у себя чемпионат мира по хоккею в 2027 году. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Международной федерации этого вида спорта (IIHF) Люком Тардифом.

Беседа прошла в Нур-Султане. Стороны уделили отдельное внимание возможностям спортивной инфраструктуры, сообщила пресс-служба Токаева.

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Политик отметил, что Казахстан готов провести чемпионат мира в 2027 году, если заявку страны поддержат в ходе голосования, которое должны провести в мае 2023 года. Токаев отметил, что IIHF еще никогда в своей истории не проводила чемпионаты такого уровня в Азиатском регионе.

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По мнению Тардифа, у Казахстана имеется вся необходимая инфраструктура для проведения состязаний на самом высоком уровне.

Токаев добавил, что в Казахстане сейчас серьезно растет популярность хоккея, увеличивается количество детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд. По его словам, этим видом спорта занимаются уже свыше 14 тысяч жителей республики.

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