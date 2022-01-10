Токаев заявил Евросовету об участии в беспорядках террористов из Азии и Ближнего Востока

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе переговоров с главой Европейского совета Шарлем Мишелем об участии в протестах в Казахстане террористов с Ближнего Востока. Также упоминался Афганистан, сообщил официальный сайт Токаева.

Токаев сказал, что происходящее являлось террористической атакой «с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока».

Целью атаки президент счел создание хаоса и свержение власти в стране. Поэтому, по его словам, началась именно контртеррористическая операция. Токаев уверил, что миротворцы страны ОДКБ не участвуют в боях, охраняя стратегические объекты, и останутся в Казахстане до нормализации обстановки.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил на саммите ОДКБ, что в республике действовали хорошо организованные бандформирования, которых готовили в том числе за рубежом. Это стало агрессией международного терроризма, боевики проходили обучение и горячие точки. Радикалов вербовали в том числе через соцсети, добавил он.