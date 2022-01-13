Токаев заявил, что при беспорядках в Алма-Ате пострадали около тысячи полицейских

Около тысячи сотрудников полиции пострадали при беспорядках в Алма-Ате. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Только в этом городе, если говорить о полицейских, как мне сказали, около тысячи человек получили ранения», — сказал глава страны в эфире телеканала «Хабар 24».

Токаев приехал в Алма-Ату и принял участие в заседании оперштаба, а также встретился с семьями погибших военных и полицейских.

Массовые протестные акции начались в Казахстане с первых дней 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выразили свое недовольство повышением цен на газ, которые подскочили почти в два раза с начала года. Позже мирные акции переросли в беспорядки и перешли в другие города — в том числе крупнейший город Казахстана Алма-Ату. Власти ввели режим ЧП по всей стране до 19 января из-за начавшихся погромов.

Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Он также прибегнул к помощи отрядов миротворцев ОДКБ, которые прибыли на помощь для стабилизации обстановки.