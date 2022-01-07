Токаев заявил, что контртеррористическую операцию нужно продолжать до полного уничтожения боевиков

Антитеррористическую операцию в Казахстане следует продолжить до полного уничтожения вооруженных боевиков, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Его слова привел Telegram-канал Sputnik.

Как объявил глава государства, правоохранительные органы ведут тяжелую и наряженную работу. Во всех регионах страны восстановлен конституционный строй, ситуация находится под контролем..

Однако он заметил, что вооруженные формирования продолжают действовать, нанося ущерб гражданскому имуществу. В связи с этим силовую операцию нужно продолжить, заявил президент.

«Контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — заявил Токаев.

Последние несколько дней в Казахстане идут протестные акции. Первоначальной причинной стало повышение цен на сжиженный газ, но затем они переросли в политическую плоскость. В ряде городов начались погромы частной собственности и объектов государственной инфраструктуры.

Токаев ввел по стране режим чрезвычайной ситуации и призвал на помощь страны-члены Организации договора коллективной безопасности.