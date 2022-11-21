Мир 21 ноября 2022, 19:12 Токаев выберет многовекторную политику после победы на выборах в президенты Казахстана Замдиректора Института СНГ Жарихин заявил, что Токаев не станет рушить связи с Россией

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Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на президентских выборах. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал, как теперь политик будет выстраивать отношения с Россией. Об этом сообщила «Политика сегодня».

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Эксперт пояснил, что Токаев не намерен разрывать отношения с Россией. Несмотря на зависимость от США в финансовом плане, президент изберет многовекторную стратегию. Ранее глава республики успел проявить себя в качестве «осторожного и аккуратного» политика. Токаев будет учитывать тот факт, что страна располагается между Россией и Китаем.

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