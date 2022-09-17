Токаев вернул столице Казахстана название Астана | 360°

Все новости
Мир
17 сентября 2022, 16:16
Судоходный канал через Балтийскую косу появился в Польше
Мир
17 сентября 2022, 16:14
Подсветку Лувра и Версальского дворца начнут отключать раньше из экономии
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Культура
17 сентября 2022, 15:44
Минкультуры выразило соболезнования в связи со смертью режиссера Масленникова
Спецоперация
17 сентября 2022, 15:41
Росгвардейцы задержали более 50 пособников ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Эксклюзив
17 сентября 2022, 15:25
«Называла его „котик“». Актрису, сыгравшую жену Ватсона в фильме Масленникова, восхищали усы режиссера
Мир
17 сентября 2022, 15:19
Французы назвали строительство газопровода «Сила Сибири — 2» поражением Евросоюза
Спецоперация
17 сентября 2022, 15:16
Жертвой обстрела ВСУ в Белгородской области стал один человек
Мир
17 сентября 2022, 15:15
Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин
Мир
17 сентября 2022, 15:14
Памятник Карлу Марксу демонтировали в Одесской области