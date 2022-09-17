Токаев вернул столице Казахстана название Астана | 360°

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17 сентября 2022, 15:10

Токаев вернул столице Казахстана название Астана

Президент Казахстана Токаев переименовал столицу республики в Астану

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Изменения к Конституции Казахстана вступили в силу. Указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Теперь срок полномочий главы государства составляет семь лет, избираться он может на один срок, а столице республики вернулось название Астана. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

Внести изменения в Конституцию Казахстана Токаев предложил в начале сентября во время обращения к жителям страны. Все поправки одобрил парламент республики. Депутаты проголосовали за принятие закона единогласно.

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Токаев объявил, что до конца года в стране проведут внеочередные президентские выборы, на которые он выдвинул свою кандидатуру, не дожидаясь окончания первого срока. В начале следующего года жители Казахстана выберут новых депутатов парламента.

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Президент Казахстана объяснил новые выборы перезагрузкой и обновлением всех политических институтов.

С предложением внести в проект закона об изменениях Конституции переименование столицы Казахстана из Нур-Султана в Астану выступила группа депутатов. Токаев согласился с предложением, но подчеркнул, что переименовывать другие объекты, названные в честь первого лидера страны Нурсултана Назарбаева не нужно, так как он укрепил государственность республики.

Казахстан

Касым-Жомарт Токаев

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