Токаев узаконил лишение Назарбаева пожизненного поста в Совбезе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон о поправках, отменяющих пожизненное право первого президента страны Нурсултана Назарбаева на председательство в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Об этом сообщили на сайте главы республики.

Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан». Поправки, отменяющие право Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез и АНК, 27 января одобрили в верхней палате парламента Казахстана.

На фоне январских беспорядков в Казахстане Токаев сместил Назарбаева с поста председателя Совбеза, несмотря на то, что по Конституции эта должность пожизненно гарантировалась первому президенту. Теперь полномочия передаются действующему главе республики.

Кроме того, Токаев подписал закон, лишающий его необходимости согласовывать с Назарбаевым основные направления внутренней и внешней политики. В парламенте одобрили эти поправки 2 февраля и направили документ на подпись президенту. При этом за Назарбаевым сохранили право входить в состав Конституционного совета и выступать в парламенте и правительстве.

А в середине марта Токаев запланировал выступить с обращением к нации, сообщал RT.