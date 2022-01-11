Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана. Главы Минобороны, МИД и МВД сохранили свои посты

Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства Казахстана. Эта информация появилась на сайте главы государства.

Первым заместителем премьер-министра стал Роман Скляр, заместителем главы кабмина — Ералы Тугжанов. Заместителем премьер-министра — министром торговли и интеграции назначен Бахыт Султанов, заместителем премьер-министра — министром иностранных дел — Мухтар Тлеуберди. Таким образом, последний сохранил свой пост, так же как и министр обороны Казахстана Мурат Бектанов и глава МВД Ерлан Тургумбаев.

Ранее 11 января стало известно, что Касым-Жомарт Токаев назначил новым премьер-министром страны Алихана Смаилова.

В первых числах января на западе Казахстана вспыхнули протесты из-за двукратного увеличения цены на сжиженный газ. Позже акции распространились и в других регионах страны, особенно серьезная ситуация сложилась в Алма-Ате. Там на улицы вышли мародеры, экстремисты, боевики. В связи с этим в Казахстане ввели режим ЧП, сейчас ситуацию удалось стабилизировать.