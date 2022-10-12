Токаев стал первым зарегистрировавшимся кандидатом на выборы президента Казахстана | 360°

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Происшествия
12 октября 2022, 16:22
Власти Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации Белозерска
Криминал
12 октября 2022, 16:20
СК заявил о причастности 12 человек к взрыву на Крымском мосту
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Общество
12 октября 2022, 16:16
Депутат Чаплин передал гумпомощь для мобилизованных в Луховицах
Эксклюзив
12 октября 2022, 16:14
Мужчина в Бурятии избил школьника и выбил ему зубы
Мир
12 октября 2022, 16:07
Президент Литвы попал в скандал из-за сравнения немецкой армии с девушкой
Эксклюзив
12 октября 2022, 16:06
«Строить будущую жизнь и развиваться». Почти 600 сирот Подмосковья получили квартиры с начала года
Мир
12 октября 2022, 15:59
Фото Илона Маска убрали с рекламных щитов на Украине
Подмосковье
12 октября 2022, 15:55
Предпринимателям Подмосковья рассказали обо всех мерах поддержки в случае мобилизации
Подмосковье
12 октября 2022, 15:46
ЦППК рассказала о самых необычных забытых в электричках вещах