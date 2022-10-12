Токаев стал первым зарегистрировавшимся кандидатом на выборы президента Казахстана | 360°

Мир 12 октября 2022, 15:15 Поделиться Telegram

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Viber Токаев стал первым зарегистрировавшимся кандидатом на выборы президента Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев первым зарегистрировался для участия в выборах на пост главы государства, которые пройдут 20 ноября. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на ЦИК.

Регистрация состоялось 7 октября. Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров заявил, что кандидатуру одобрили.

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«Кто поддерживает? Единогласно, спасибо. Постановление принимается», — сказал он в процессе заседания.

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