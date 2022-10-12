Токаев стал первым зарегистрировавшимся кандидатом на выборы президента Казахстана | 360°

Все новости

Происшествия

12 октября 2022, 16:22

Власти Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации Белозерска

Криминал

12 октября 2022, 16:20

СК заявил о причастности 12 человек к взрыву на Крымском мосту

Реклама

Общество

12 октября 2022, 16:16

Депутат Чаплин передал гумпомощь для мобилизованных в Луховицах

Эксклюзив

12 октября 2022, 16:14

Мужчина в Бурятии избил школьника и выбил ему зубы

Мир

12 октября 2022, 16:07

Президент Литвы попал в скандал из-за сравнения немецкой армии с девушкой

Эксклюзив

12 октября 2022, 16:06

«Строить будущую жизнь и развиваться». Почти 600 сирот Подмосковья получили квартиры с начала года

Мир

12 октября 2022, 15:59

Фото Илона Маска убрали с рекламных щитов на Украине

Подмосковье

12 октября 2022, 15:55

Предпринимателям Подмосковья рассказали обо всех мерах поддержки в случае мобилизации

Подмосковье

12 октября 2022, 15:46

ЦППК рассказала о самых необычных забытых в электричках вещах

Мир

12 октября 2022, 15:15

Токаев стал первым зарегистрировавшимся кандидатом на выборы президента Казахстана

Читать 360tv в

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев первым зарегистрировался для участия в выборах на пост главы государства, которые пройдут 20 ноября. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на ЦИК.

Регистрация состоялось 7 октября. Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров заявил, что кандидатуру одобрили.

Реклама

«Кто поддерживает? Единогласно, спасибо. Постановление принимается», — сказал он в процессе заседания.

Реклама

Казахстан

Касым-Жомарт Токаев

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама