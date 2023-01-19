Мир 19 января 2023, 14:00 Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана Президент Казахстана распустил нижнюю палату парламента, новые выборы пройдут 19 марта РИА «Новости»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о роспуске нижней палаты парламента, новые выборы состоятся 19 марта 2023 года. Информация об этом появилась на официальном сайте главы государства.

«Мною подписаны указы о роспуске Мажилиса (нижняя палата парламента — прим. ред.) и досрочном прекращении полномочий маслихатов (местные представительные органы — прим. ред.)», — сказано в сообщении.

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Токаев выразил надежду, что новый состав депутатов будет работать в таком же формате, как и ушедший, и придаст импульс модернизации Казахстана. При этом дату выборов парламентариев для местных представительных органов всех уровней назначит Центральная избирательная комиссия.

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Глава государства поблагодарил депутатов за хорошую работу. Токаев отметил, что они трудились в момент масштабных реформ, которые проходят в Казахстане.

Известно, что 30% парламентариев теперь будут избирать по одномандатным округам, остальные 70% — по партийным спискам.