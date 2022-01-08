Токаев провел телефонные переговоры с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых поблагодарил его за содействие по урегулированию ситуации в стране в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

Отмечается, что Токаев подробно рассказал о ситуации в Казахстане, отметив, что она идет в сторону стабилизации. Он поблагодарил страны — члены ОДКБ за содействие, а особенно — Россию.

Путин и Токаев обменялись своим видением обстановки в Казахстане, а также договорились о проведении совместной видеоконференции президентов стран — членов ОКДБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации.

Ранее кандидат исторических наук Андрей Громин высказал мнение, что вооруженные столкновения в Казахстане между силовиками и протестующими стали следствием заговора силовых структур.

Токаев ввел в Казахстане чрезвычайное положение и разрешил открывать по боевикам огонь на поражение.