Токаев призвал жестче наказывать за нападения на силовиков в Казахстане

В Казахстане нужно ужесточить наказание за нападения на силовиков и отказ выполнять требования закона. С таким предложением выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев, написало РИА «Новости».

«Необходимо <…> ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям», — сказал глава Казахстана, обращаясь к депутатам.

Токаев ранее заявил, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена. Вывод контингента ОДКБ из страны начнется через два дня, 13 января. Полный вывод войск займет на более 10 дней, сказал президент.

Казахстанский президент констатировал, что в стране нужно реформировать систему национальной безопасности. Токаев указал на то, что КНБ не справился со своими функциями по защите страны от террористической атаки. Он также заявил о необходимости пересмотреть работу пограничной службы.

Массовые протесты охватили Казахстан в первых числах января, впоследствии они переросли в беспорядки с мародерством и поджогами в ряде городов. Самой горячей точкой стала Алма-Ата. Для стабилизации обстановки по просьбе Токаева в страну ввели войска ОДКБ.