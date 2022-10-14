Токаев призвал страны Центральной Азии и Россию беречь общую историю | 360°

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Токаев призвал страны Центральной Азии и Россию беречь общую историю

Президент Казахстана Токаев: страны Центральной Азии и РФ должны оберегать общую историю

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Государства Центральной Азии и Россия должны беречь общую историю и вместе строить единое будущее, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, на развитие региона влияет стабильность и безопасность в каждой из стран, написал ТАСС.

«Нашим странам самой судьбой предопределено быть вместе. Мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов», — сказал он саммите «Центральная Азия — Россия».

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По его словам, в число важных совместных задач сейчас входят сохранение безопасности границ, борьба с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков и противодействие гибридным угрозам.

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Отдельно президент Казахстана отметил, что именно примирение гибридных и информационных технологий используется сейчас для попыток дестабилизировать ситуацию в регионе. Он подчеркнул, что нужно эффективно противостоять любым попыткам размежевания народов.

«Нужно своевременно принять комплекс совместных мер, которые позволят обеспечить незыблемость наших исторических и культурных ценностей», — заключил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев

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