Токаев призвал Россию и страны Центральной Азии активизировать контакты спецслужб | 360°

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Токаев призвал Россию и страны Центральной Азии активизировать контакты спецслужб

Президент Токаев: необходимо активизировать контакты спецслужб РФ и стран Центральной Азии

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Вопросы укрепления безопасности и стабильности на государственных границах являются приоритетными для России и стран Центральной Азии, спецслужбам необходимо активизировать контакты между собой, нацелившись на плодотворную работу. Об этом на саммите в Астане заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, написал ТАСС.

«Важной задачей у нас остается укрепление безопасности и сохранение стабильности по всем нашим границам. На первый план вышли вопросы противодействия гибридным угрозам, обороту наркотиков и оружия, совместной борьбы с экстремизмом и терроризмом», — сообщил он.

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Также Токаев призвал государства бережно относиться к общей истории и выстраивать единое будущее.

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«Однако решение вопроса границ должно достигаться только мирным путем», — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внешние недоброжелатели стараются помешать развитию связей РФ и Центральной Азии, нарушив взаимодействие в гуманитарной сфере, экономике и политике, писал RT.

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