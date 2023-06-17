Мир 17 июня 2023, 09:40 Токаев призвал прекратить присваивать объектам имена «мифологизированных» советских деятелей в стране Президент Казахстана Токаев: необходимо прекратить присвоение объектам имен деятелей СССР Unsplash

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил навести порядок в ономастике и прекратить давать объектам имена советских деятелей, чьи биографии мифологизируются. Об этом сообщил ТАСС.

Глава Казахстана заявил, что нужно определить выдающиеся фигуры в истории государства. По его словам, эти личности станут ключевыми маркерами общенациональной идентичности внутри страны и за ее пределами.

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«Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям», — сказал Токаев на заседании национального курултая.

Он добавил, что «наводить порядок» в ономастике нужно комплексно и последовательно. Глава Казахстана подчеркнул, что этим должно заниматься государство.

Ранее Токаев заявил об отсутствии необходимости у Казахстана вступать в Союзное государство, поскольку есть другие объединения, например Евразийский экономический союз. Он также отметил, что стране не нужно ядерное оружие.