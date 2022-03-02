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    02 марта 2022, 08:19

    Токаев призвал к усилению роли ООН в мире

    Президент Казахстана Токаев выступил за усиление роли ООН в мире

    Максим Зинкин

    Казахстан выступает за усиление консолидирующей роли Организации объединенных наций (ООН) в мире. Об этом в своем Twitter сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

    Токаев призвал к усилению роли ООН в мире

    «Казахстан плодотворно сотрудничает с ООН в области построения гармоничного общества и вопросе мировой безопасности. В нынешних напряженных условиях мы призываем к усилению консолидирующей роли организации», — написал глава государства.

    Токаев напомнил, что Казахстан является членом ООН на протяжении последних тридцати лет.

    В начале января в Казахстане прошли массовые беспорядки после повышения розничных цен на сжиженный автомобильный газ. Правоохранительные органы возбудили более трех тысяч уголовных дел.

    Токаев назвал истинной причиной волнений расслоение в доходах населения. По его мнению, оно послужило «спичкой около пороховой бочки».