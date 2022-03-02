Токаев призвал к усилению роли ООН в мире

Казахстан выступает за усиление консолидирующей роли Организации объединенных наций (ООН) в мире. Об этом в своем Twitter сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан плодотворно сотрудничает с ООН в области построения гармоничного общества и вопросе мировой безопасности. В нынешних напряженных условиях мы призываем к усилению консолидирующей роли организации», — написал глава государства.

Токаев напомнил, что Казахстан является членом ООН на протяжении последних тридцати лет.

В начале января в Казахстане прошли массовые беспорядки после повышения розничных цен на сжиженный автомобильный газ. Правоохранительные органы возбудили более трех тысяч уголовных дел.

Токаев назвал истинной причиной волнений расслоение в доходах населения. По его мнению, оно послужило «спичкой около пороховой бочки».