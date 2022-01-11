Токаев пристыдил дезертиров в рядах КНБ Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не все сотрудники КНБ во время беспорядков проявили верность своему долгу. Некоторые из них покидали служебные здания, сдаваясь без боя. Главу государства процитировал «Sputnik Казахстан».

Токаев заявил, что на фоне беспорядков руководители департаментов КНБ в ряде городов, несмотря на наличие достаточного боевого арсенала, оставляли свои посты и не давали отпор мятежникам. Они покидали служебные здания, бросая там не только оружие, но и секретную документацию, сказал он.

Президент Казахстана при этом высоко оценил мужество сотрудников МВД. Небольшая группа правоохранителей, по его словам, две ночи подряд отбивала атаки погромщиков, пытавшихся штурмовать департамент полиции.

Однако среди военнослужащих не все проявили верность своему долгу, отметил Токаев.

Ранее президент Казахстана объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в стране. Контингент начнут выводить 13 января, весь процесс займет не больше 10 дней, заявил Токаев.

Протесты вспыхнули в Казахстане 2 января, впоследствии они переросли в беспорядки в ряде городов, самые ожесточенные произошли в Алма-Ате. По просьбе Токаева в страну для стабилизации обстановки направили силы ОДКБ.