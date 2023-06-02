Мир 02 июня 2023, 23:27 Токаев предложил нарастить поставки нефти в Германию по «Дружбе» Президент Казахстана Токаев предложил нарастить поставки нефти в ФРГ по «Дружбе» РИА «Новости»

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У Казахстана есть возможности для увеличения объемов поставок нефти в Германию по трубопроводу «Дружба», заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев. По его словам, власти страны планируют расширить экспорт и по другим направлениям, сообщила пресс-служба президента.

С заявлением о поставках нефти Токаев выступил на втором саммите Центральная Азия — ЕС в городе Чолпон-Ате. Президент рассказал, что Казахстан намерен расширить экспорт нефти по направлению Актау — Батуми, вместе с тем прокачивать больше через трубопроводы Транскаспийского маршрута. Республика уже начала поставки в Германию — задействовали «Дружбу», по которой прокачали 90 тысяч тонн нефти.

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«Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 миллиона тонн в год с возможностью увеличения в будущем, — уточнил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстанский лидер отметил, что 80% поставок нефти в ЕС осуществляют через Каспийский трубопроводный консорциум. Президент выразил надежду, что Европейский союз поддержит дальнейшую стабильность закупок, сообщил RT.

С мая Казахстан снизил добычу нефти на 78 тысяч баррелей ежесуточно. Мера будет действовать до конца года.